У блиндажного храма в Крыму установили колокола для созыва бойцов на службу

Колокольный звон теперь будет созывать военнослужащих на богослужения в блиндажный храм, расположенный в отдалённой части Крыма. Об этом сообщили в Военном отделе Крымской митрополии, отметив, что установка пяти колоколов завершена неподалёку от храма.

Видео © Telegram / Военный отдел Крымской митрополии

«Колокольный звон будет благовествовать о предстоящих богослужениях в блиндажном храме. Сам храм расположен на большой отдалённости от населенных пунктов, и звон слышен будет только в пределах размещения подразделения», — говорится в сообщении.

Представители отдела также выразили благодарность Синодальному отделу по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви, а также духовенству Санкт-Петербургской митрополии за передачу комплекта колоколов.

Ранее патриарх Кирилл призывал бороться с распространением неоязычества среди военных в зоне СВО и назвал его пропагандистов «чудиками», отметив, что священники должны этому противостоять.