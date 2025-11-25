РПЦ благословила российское казачество на службу в мобилизационном резерве

Российское казачество получило церковное благословение на участие в мобилизационном людском резерве. Об этом сообщается после заседания Постоянной комиссии по взаимодействию с Русской Православной Церковью при Совете по делам казачества при Президенте РФ, прошедшего в представительстве Волжского казачьего войска в Москве.

Инициатива исходила от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова, который попросил духовного благословения на новый этап служения. Он напомнил, что недавно ВКО и Минобороны подписали первое в истории России соглашение о привлечении казаков к защите критически важных объектов инфраструктуры и участию в территориальной обороне.

«Это исторический момент. <...> Нам оказано высокое доверие со стороны главы государства. <...> Я уверен, мы не подведём, и прошу вас благословить всё российское казачество на этом пути», — сказал Кузнецов.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, возглавляющий Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, благословил казачество на выполнение поставленных задач по укреплению России. В ходе заседания также отметили вклад духовенства в поддержку участников СВО и анонсировали проведение VII Евразийского форума казачьей молодёжи.

В конце октября в Администрации Президента прошло заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества, посвящённое вопросам дисциплины, контролю за исполнением решений атамана и адресной поддержке участников СВО и их семей. Ответственный секретарь Совета при президенте по делам казачества Алексей Кириченко подчеркнул важность площадки встречи и призвал руководителей казачьих структур строго выполнять принятые решения. Он особо отметил необходимость обеспечить своевременную помощь боевому составу на передовой, а также заботу о вдовах и матерях погибших, и отдельно обозначил задачу по направлению казаков в мобилизационный людской резерв и в воинские части Минобороны России.