Стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полёт над Северным Ледовитым океаном

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны.

Видео © Telegram / Минобороны России

«Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полёта составила более 11 часов», — уточнили в ведомстве.

Ранее российские Ту-95МС также провели плановый полёт — на этот раз над Японским морем. Эти ракетоносцы дальней авиации находились в воздухе более 11 часов, выполняя задачу в нейтральном пространстве.