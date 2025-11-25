Россия и США
25 ноября, 17:38

Стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полёт над Северным Ледовитым океаном

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны.

Видео © Telegram / Минобороны России

«Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полёта составила более 11 часов», — уточнили в ведомстве.

Российские ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Баренцевым морем
Российские ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Баренцевым морем

Ранее российские Ту-95МС также провели плановый полёт — на этот раз над Японским морем. Эти ракетоносцы дальней авиации находились в воздухе более 11 часов, выполняя задачу в нейтральном пространстве.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Минобороны России

