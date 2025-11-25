Россия и США
25 ноября, 18:39

Киев рассчитывает на прекращение огня по американскому плану до конца 2025 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Украина надеется добиться прекращения огня в рамках мирного плана, предложенного администрацией США, уже к концу 2025 года. Об этом заявил советник Зеленского Александр Бевз в эфире катарского телеканала Al Jazeera.

«Я думаю, что мы добились большого успеха. Украина вновь выражает свою благодарность администрации президента [США Дональда] Трампа за миротворческие усилия в Женеве», — сказал Бевз. Он добавил, что Киев ценит конструктивную позицию американских партнёров и со своей стороны проявляет гибкость, чтобы текущий мирный процесс действительно стал шагом к прекращению огня до конца года, как и предлагают США.

По словам советника Зеленского, количество пунктов в американском мирном плане, упоминаемых в СМИ, постоянно меняется, а сам документ в настоящее время корректируется с учётом замечаний и предложений украинской стороны. Он также предположил, что в ходе возможной встречи между Трампом и Зеленским будет обсуждаться вопрос предоставления Киеву долгосрочных гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

Напомним, Владимир Зеленский выразил заинтересованность во встрече с Дональдом Трампом 27 ноября — в День благодарения — с целью «завершить сделку» по урегулированию конфликта. По имеющимся данным, в этот день Трамп намерен покинуть Вашингтон и отметить праздник в своей резиденции во Флориде. Однако Андрей Ермак заявил, что уверен в проведении встречи, отметив, что она «предоставит президенту Трампу шанс продолжить свою историческую миссию по остановке войны».

Александра Мышляева
