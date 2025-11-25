Россия и США
25 ноября, 19:01

Юные звёзды кино Кочнев и Калинина назовут будущую дочь Любавой или Серафимой. Но рожать готовы только после 25

Актёры Кочнев и Калинина заявили, что планируют завести детей не раньше 25 лет

На светской премьере сериала «Тоннель» в московском киноцентре «Октябрь» внимание гостей привлекла не только исполнительница главной роли Елизавета Боярская, но и 20-летняя Таисья Калинина, сыгравшая её дочь. Она пришла на мероприятие вместе с мужем Тимофеем Кочневым — пара недавно узаконила отношения после полутора лет совместной жизни.

«Завести детей — намного более ответственное решение, чем какое-либо другое», — сказала Калинина. По её словам, пара уже обсуждала возможные имена для будущей дочери — им нравятся Любава и Серафима. В беседе с корреспондентом Life.ru она добавила, что с супругом хотят сначала укрепиться в профессии и личной жизни.

Напомним, председатель Совета Федерации Матвиенко призвала сделать нормой рождение детей сразу после достижения 18 лет. Комментируя неблагоприятные демографические тенденции в развитых странах, политик указала на ценностные изменения, наблюдаемые с 1990-х годов: в обществе всё больше внимания стало уделяться материальному благополучию, что привело к ослаблению традиционных жизненных установок. Она акцентировала необходимость минимизировать негативное влияние технологического прогресса на рождаемость и привела в пример Японию и Южную Корею, где, согласно прогнозам, к концу XXI века может возникнуть угроза демографического коллапса вплоть до риска исчезновения наций.

Александра Мышляева
