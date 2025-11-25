Юные звёзды кино Кочнев и Калинина назовут будущую дочь Любавой или Серафимой. Но рожать готовы только после 25

На светской премьере сериала «Тоннель» в московском киноцентре «Октябрь» внимание гостей привлекла не только исполнительница главной роли Елизавета Боярская, но и 20-летняя Таисья Калинина, сыгравшая её дочь. Она пришла на мероприятие вместе с мужем Тимофеем Кочневым — пара недавно узаконила отношения после полутора лет совместной жизни.

Видео © Life.ru

«Завести детей — намного более ответственное решение, чем какое-либо другое», — сказала Калинина. По её словам, пара уже обсуждала возможные имена для будущей дочери — им нравятся Любава и Серафима. В беседе с корреспондентом Life.ru она добавила, что с супругом хотят сначала укрепиться в профессии и личной жизни.