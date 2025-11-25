Россия и США
25 ноября, 19:11

Александра Цекало и его жену Дарину заметили в Москве с собакой

Дарина Эрвин и Александр Цекало. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Александр Цекало и его жена Дарина Эрвин появились в Москве. Super.ru застал пару на прогулке с собакой — редкое явление, ведь уже несколько лет они не живут в России.

Александр Цекало гуляет по Москве с супругой. Видео © Telegram / Super.ru

Продюсер внимательно следил за питомцем: в одной руке держал поводок, в другой — пакетик. Дарина, укутанная в шарф, шла рядом. Визит совпал с важной новостью: стало известно, что Цекало выплатил очередной транш по алиментам своей бывшей супруге Виктории Галушке — около 21 миллиона рублей.

От этого брака у Цекало двое детей: 17-летняя дочь Александра и 13-летний сын Миша. Напомним, в августе также сообщалось, что продюсер работает над новым российским сериалом — возможно, именно это стало причиной его возвращения в столицу.

В последнее время Александра Цекало, уехавшего из России несколько лет назад, стали всё чаще замечать в Москве вместе с новой супругой — американкой Дариной Эрвин. По слухам, продюсер планирует задействовать её в новом телепроекте, съёмки которого проходят в России. Life.ru разобрался, что тянет Цекало в столицу России.

Юрий Лысенко
