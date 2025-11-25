Путин назначил 17 декабря Днём российской фельдъегерской связи
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин назначил 17 декабря Днём российской фельдъегерской связи. Указ опубликовали на официальном сайте правовых актов.
«В целях сохранения и развития исторических традиций, повышения престижа службы в органах федеральной фельдъегерской связи постановляю: установить День российской фельдъегерской связи и отмечать его 17 декабря», — сказано в указе.
Ранее в России утвердили ещё одну памятную дату. Президент Путин подписал закон, объявляющий 9 апреля Днём воинской славы. Это событие связано с героическим штурмом и взятием Кёнигсберга (сейчас Калининград) советскими войсками в 1945 году.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.