Президент России Владимир Путин назначил 17 декабря Днём российской фельдъегерской связи. Указ опубликовали на официальном сайте правовых актов.

«В целях сохранения и развития исторических традиций, повышения престижа службы в органах федеральной фельдъегерской связи постановляю: установить День российской фельдъегерской связи и отмечать его 17 декабря», — сказано в указе.

Ранее в России утвердили ещё одну памятную дату. Президент Путин подписал закон, объявляющий 9 апреля Днём воинской славы. Это событие связано с героическим штурмом и взятием Кёнигсберга (сейчас Калининград) советскими войсками в 1945 году.