Путин и Жапаров возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Бишкеке

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Киргизской Республики Садыр Жапаров возложили венки к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на площади Победы в Бишкеке. Кадры публикует пресс-служба Кремля.

Комплекс был возведён в ознаменование 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Три полудуги центрального памятника символизируют традиционную киргизскую юрту. Под ними установлена скульптура женщины-матери, смотрящей вдаль в ожидании возвращения с войны мужа и сыновей.