25 ноября, 14:37

Путин и Жапаров возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Бишкеке

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Киргизской Республики Садыр Жапаров возложили венки к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на площади Победы в Бишкеке. Кадры публикует пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Садыр Жапаров возложили венки к «Вечному огню» в Бишкеке. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Комплекс был возведён в ознаменование 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Три полудуги центрального памятника символизируют традиционную киргизскую юрту. Под ними установлена скульптура женщины-матери, смотрящей вдаль в ожидании возвращения с войны мужа и сыновей.

Владимир Путин прибыл в Киргизию для участия в саммите ОДКБ в Бишкеке. С возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» он начал свой визит в республику. Киргизский коллега Садыр Жапаров лично встретил главу РФ у трапа самолёта. В рамках церемонии приёма главам государств представили насыщенную культурную программу: им продемонстрировали традиционную киргизскую охоту с беркутами и гончими, а также выступления фольклорно-этнографического ансамбля с национальными танцами и музыкальными номерами. Вечером у Путина и Жапарова запланирован неформальный ужин.

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Юрий Лысенко
