Путин освободил от должности замглавы генпрокурора Лопатина
Геннадий Лопатин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент России Владимир Путин освободил Геннадия Лопатина от поста заместителя генерального прокурора. Информация появилась в указе на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Лопатина Геннадия Борисовича от должности заместителя генерального прокурора России», — сообщается в документе.
Ранее Антона Герасимова также освободили от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Указ подписал президент России.
