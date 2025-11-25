Россия и США
25 ноября, 19:07

Путин освободил от должности замглавы генпрокурора Лопатина

Геннадий Лопатин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин освободил Геннадия Лопатина от поста заместителя генерального прокурора. Информация появилась в указе на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Лопатина Геннадия Борисовича от должности заместителя генерального прокурора России», сообщается в документе.

Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям
Ранее Антона Герасимова также освободили от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Указ подписал президент России.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Лия Мурадьян
