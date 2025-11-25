Текущая власть Молдавии во главе с Майей Санду привела страну к глубокому кризису. Об этом заявил бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он утверждает, что государство находится на грани банкротства, а экономика — в состоянии комы.

Он отметил, что дефицит государственного бюджета впервые в истории превысил один миллиард долларов, а совокупный уровень инфляции за годы правления Партии действия и солидарности (ПДС) достиг 66%. По его словам, Молдавия остаётся единственной страной в регионе без какого-либо экономического роста, в то время как даже на Украине, где идёт война, есть рост.

Также лидер социалистов обвинил власти в серьёзных правонарушениях, заявив, что вместо решения реальных проблем они занимаются контрабандой оружия и участием в финансовых пирамидах. Он напомнил о недавних скандалах, связанных с отставками высокопоставленных правоохранителей, которых уличили в махинациях, а также о случае контрабанды оружия, обнаруженной румынскими таможенниками на границе с Молдавией.

Ранее власти Молдавии официально закрыли Российский центр науки и культуры в Кишинёве, денонсировав соглашение, регулировавшее работу «Русского дома». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение проявлением системного отрицания всего российского и выразил сожаление в связи с таким шагом.