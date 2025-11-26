Тульский «Арсенал» обыграл «Рубин» по пенальти и выбил казанцев из Кубка России

Тульский «Арсенал» победил казанский «Рубин» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Основное время встречи в Туле завершилось без забитых мячей, а в серии послематчевых пенальти точнее были хозяева поля - 3:2.

В другом матче дня калининградская «Балтика» победила московское «Торпедо» со счётом 2:0.

Следующим соперником «Арсенала» станет проигравшая команда из пары «Спартака» и «Локомотива», которые 26 ноября встретятся в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ. «Балтика» встретится с проигравшим в паре «Динамо» и «Зенита», который определится 27 ноября.