25 ноября, 21:40

Тульский «Арсенал» обыграл «Рубин» по пенальти и выбил казанцев из Кубка России

Обложка © Telegram / ПФК «Арсенал» Тула

Тульский «Арсенал» победил казанский «Рубин» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Основное время встречи в Туле завершилось без забитых мячей, а в серии послематчевых пенальти точнее были хозяева поля - 3:2.

В другом матче дня калининградская «Балтика» победила московское «Торпедо» со счётом 2:0.

Следующим соперником «Арсенала» станет проигравшая команда из пары «Спартака» и «Локомотива», которые 26 ноября встретятся в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ. «Балтика» встретится с проигравшим в паре «Динамо» и «Зенита», который определится 27 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Рубин» победил «Ахмат» в 16-м туре Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0, единственный мяч забил Мирлинд Даку.

