25 ноября, 22:36

Фон дер Ляйен планирует обсудить с Рубио экспроприацию активов России

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается провести видеоконференцию с участием госсекретаря США Марко Рубио. На повестке — экспроприация российских активов. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«Мы приветствуем участие госсекретаря Марко Рубио в нашей видеоконференции», — сообщила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что главной темой обсуждения станет «вопрос финансирования Украины с использованием активов России». Фон дер Ляйен добавила, что интересы Украины соответствуют интересам Европы и они неразделимы.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что решения по территориям Украины принимает только Киев. По её словам, территориальная целостность Незалежной и численности её вооружённых сил — это суверенное право страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Марко Рубио
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
