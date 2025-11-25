Фон дер Ляйен заявила, что решения по территориям Украины принимает только Киев

Решения о территориальной целостности Украины и численности её вооружённых сил должны приниматься исключительно в Киеве, поскольку речь идёт о суверенном праве страны. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Вот наши основные европейские принципы, по продвижению вперед: территория и суверенитет Украины должны уважаться. Только Украина, как суверенное государство, может принимать решения относительно своих вооруженных сил, выбор своей судьбы — в её собственных руках», — подчеркнула она.

Фон дер Ляйен сделала это заявление в контексте обсуждения дальнейших шагов Евросоюза в поддержке Украины, подчеркнув, что Брюссель исходит из уважения к независимости Киева и его праву самостоятельно определять вектор военной и территориальной политики.