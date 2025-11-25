Путин утвердил новую стратегию национальной политики России до 2036 года

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Указ вступит в силу с 1 января 2026 года. Документ включает 61 пункт, разделённых на шесть частей.

Стратегия содержит общие положения и обзор текущего состояния межнациональных и межэтнических отношений в стране. Другие разделы посвящены целям, принципам и приоритетам национальной политики. Также указаны этапы реализации и целевые показатели стратегии.

«Стратегия способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности РФ, её внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов РФ, укреплению единства многонационального народа РФ (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», — говорится в документе.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин объявил 17 декабря Днём российской фельдъегерской связи. Указ подписали для сохранения и развития исторических традиций, а также для повышения престижа службы в органах федеральной фельдъегерской связи.