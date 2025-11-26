Экс-замминистра обороны Иванов передаст государству усадьбу за 800 миллионов

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов готов передать в доход государства усадьбу «Панкратово» в Тверской области, сообщает «Коммерсантъ». Согласно данным издания, оценочная стоимость этого объекта недвижимости превышает 800 миллионов рублей.

Пресненский районный суд Москвы 26 ноября начнёт рассматривать иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с экс-замминистра и его окружением. Ожидается, что Иванов не станет оспаривать процедуру передачи имущества.

В то же время адвокат Мурад Мусаев заявил, что сама усадьба никогда не находилась в собственности его доверителя. При этом он уточнил, что Иванов не будет возражать против решения об изъятии недвижимости, если с этим согласится компания «Оборонспецстрой», которой, по данным издания, объект и принадлежит.

Ранее сообщалось, что экс-замминистр обороны Иванова официально признали банкротом. Решение объявили в зале Арбитражного суда Москвы. Иванов задолжал банку более 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов — основной долг по кредиту, а остальное — проценты.