Россиян предупредили о рисках потребления поддельной чёрной икры из Китая

Врач-диетолог Анна Гончарова заявила, что поедание поддельной чёрной икры из Китая может иметь непредсказуемые последствия.

«Мы не знаем ни состава, ни бактериологической опасности этой икры. Из-за этого вопрос пищевой безопасности сейчас поставлен очень остро», — подчеркнула Гончарова в интервью «Постньюс».

По её словам, поддельная чёрная икра не может принести организму никакой пользы даже в теории. Диетолог отметила, что этот продукт отличается от оригинала даже по вкусу.

Ранее Life.ru сообщал, что на российском рынке появилось множество поддельной чёрной икры из Китая. Сотни килограммов контрафакта продаются в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири. Фальсификат, который выдают за оригинал, стоит в 50 раз дешевле. 100 граммов такого «люкса» можно купить за 200 рублей, в то время как настоящая икра стоит от 10 тысяч рублей.