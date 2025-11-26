«Супергрибок» захватывает Европу: Врачи бьют тревогу из-за неизлечимой инфекции

В странах Европы наблюдается стремительное распространение опасного и чрезвычайно устойчивого к лечению грибка Trichophyton indotineae, который уже получил название «супергрибок». Об этом сообщает The Sun.

Как пояснил эксперт по инфекционным заболеваниям Манчестерского университета Дэвид Деннинг, этот патоген вызывает появление красных зудящих высыпаний, которые чаще всего локализуются в области паха, на бёдрах и ягодицах.

Хотя инфекция не представляет прямой угрозы для жизни, она крайне плохо поддаётся лечению, вынуждая пациентов проходить терапевтические курсы продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев. Грибок распространяется при прямом контакте с заражённым человеком, использование общих бытовых предметов или половым путём.

За последние три года число диагностированных случаев в Великобритании возросло почти на 500%. По имеющимся сведениям, за последнее десятилетие инфекция распространилась более чем в 20 странах, включая Германию и США. По мнению эксперта Деннинга, данная проблема в скором времени может приобрести глобальные масштабы.

Ранее сообщалось, что в мире распространяется новый респираторный вирус PCB, симптомы которого напоминают простуду, однако заболевание приводит к тяжёлым осложнениям и по опасности сопоставимо с CoViD-19. От болезни умерло около 5% госпитализированных пациентов, а заражённые подвергаются повышенному риску аритмии, инсульта, тромбоза и сердечной недостаточности.