Отложи до утра: Life.ru узнал, почему вечером мы принимаем самые плохие денежные решения

Вечер кажется временем отдыха, но именно после захода солнца люди чаще всего совершают самые рискованные денежные шаги от импульсивных покупок до провальных биржевых сделок. Финансовый эксперт Алия Шамилова в беседе с Life.ru объяснила, что привычный «вечерний расслабон» на самом деле превращает мозг в фабрику случайных решений и ослабляет контроль над деньгами.

Существует распространённое убеждение, что финансовый успех строится только на логике, знаниях и дисциплине. Я же думаю, что главный актив в мире инвестиций – это мы сами. Алия Шамилова Aрхитектор финансовых решений

Шамилова обратила внимание, что вечером психика быстрее выдыхается, и появляется состояние decision fatigue – внутреннее истощение, при котором мозг хватается за первое доступное «дофаминовое» решение. А усталость и скроллинг соцсетей только создают видимость отдыха и подталкивают к ошибочным действиям. Именно поэтому после восьми часов вечера растут и количество бесполезных покупок, и средний чек, а уставший человек редко замечает комиссии, ловушки и риски.

«Префронтальная кора – наш «процессор» ответственных решений – к вечеру теряет заряд. Уровень глюкозы падает, вместе с ним и сила воли. Поэтому худшее время для кредита, сделки или анализа сложного предложения – вечер после рабочего дня», – пояснила собеседница Life.ru.

Эксперт предупредила, что уставший мозг выдаёт «бракованные» решения, поскольку любое внутреннее выгорание отражается на внешнем финансовом результате. Она посоветовала переносить важные шаги на утро, дав своему внутреннему ресурсу восстановиться. Только осознанная забота о теле и отдыхе создаёт почву для успешных вложений, спокойного анализа и роста доходов.

«Народная мудрость «утро вечера мудренее» оказывается отличным финансовым инструментом. Наш финансовый успех начинается не с электронной таблицы, а с качества сна и способности сказать «нет» вечернему скроллингу и импульсивным корзинам покупок», – резюмировала финансист.

