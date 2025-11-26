На новгородской иконе XVI века нашли редкий гриб, питающийся живописью

Старинная новгородская икона из собрания Третьяковской галереи начала разрушаться, а причина оказалась настолько неожиданной, что учёные пересмотрели представления о привычных грибковых средах. Специалисты РАН выяснили, что под слоем темперной живописи поселился микроорганизм, который обычно обитает вовсе не в музеях, а на разлагающейся траве и листве.

Исследования стартовали ещё в январе 2023 года. Сотрудники ФИЦ Биотехнологии РАН сделали 15 микробиологических проб с поверхности иконы «Деисус из 13 фигур», выделили чистые линии микроорганизма и определили его род. Главным разрушителем стал гриб Iodophanus sp. STG-150 – он постепенно поражал всю темперную поверхность.

Чтобы понять, как именно гриб воздействует на художественные материалы, учёные создали специальные макеты по технологии темперной живописи. Они полностью повторяли структуру иконы – доску, паволоку, грунт, темперные краски на основе яичного связующего, осетрового клея и защитных лаков. Вместе с химиками из Института общей и неорганической химии РАН и специалистами МФТИ исследователи изучали деструкцию материалов и подбирали антисептики.

Руководитель проекта РНФ, старший научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН Дарья Авданина объяснила, какие элементы страдали сильнее всего. Она уточнила, что наиболее уязвимыми оказались яичная темпера, осетровый клей и пигмент охра, а некоторые оттенки, наоборот, почти не поддавались разрушению.

«Связующие яичная темпера, осетровый клей и пигмент охра наиболее уязвимы к грибку. В то же время красные, стронциановые жёлтые и кобальтово-зелёные пигменты повреждаются меньше, а цинковые белила и смеси с ними почти полностью блокируют рост микроорганизма», – рассказала Авданина.

Следующий этап работы показал эффективность новых биоцидов – серосодержащих гетероциклических соединений и H-фосфинового аналога аспартата. Эти препараты разработали совместно с химиками Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН. Учёные собираются протестировать совместимость реагентов с живописными слоями на макетах, чтобы подобрать щадящую методику обработки самой иконы. Подход позволит не просто сохранить «Деисус из 13 фигур», но и создать единую защитную технологию для других памятников древнерусской живописи.

