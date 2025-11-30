+1 фобия: Москвичку пришлось экстренно оперировать после удаления зубов мудрости

Москвичке потребовалась срочная операция после удаления зубов мудрости из-за развития гнойной флегмоны. Как выяснил SHOT, 35-летняя женщина обратилась в частную стоматологию для удаления двух зубов мудрости — верхнего и нижнего. Процедура удаления нижнего зуба оказалась сложной, так как он упирался в соседнюю «семёрку». По её словам, во время приёма хирург случайно задел её горло инструментом.

На следующий день после удаления зубов у пациентки начались осложнения: ощутила боль в горле и заметила отёк в области лимфоузла. На третий день она вновь посетила стоматолога, который проводил операцию, и тот уверил её, что это нормальная реакция организма.

Однако через два дня состояние женщины ухудшилось: щека сильно распухла, и её мучили сильные боли. В итоге она была госпитализирована в тяжёлом состоянии с диагнозом «флегмона» — острое гнойное воспаление, которое может распространяться по кровеносным сосудам и вызывать серьёзные осложнения.

Челюстно-лицевой хирург провёл экстренную операцию, сделав 5-сантиметровый разрез для очистки воспалённой области. Пациентка провела ещё пять дней в больнице с открытой раной. Клиника возместила расходы на удаление зубов. Сейчас женщина решает вопрос компенсации за реабилитацию.

