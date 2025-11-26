Умерла жена миллиардера Ричарда Брэнсона Джоан Темплман

Британский миллиардер и владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон сообщил о смерти своей жены Джоан Темплман. Она ушла из жизни в возрасте 80 лет.

Брэнсон отметил, что Джоан на протяжении 50 лет была его лучшим другом, поддержкой и «путеводным светом».

«С разбитым сердцем сообщаю о кончине Джоан, моей жены и партнёра на протяжении 50 лет. Она была самой замечательной мамой и бабушкой, о которой только могли мечтать наши дети и внуки. Она была моим лучшим другом, моей опорой, моим путеводным светом, моим миром», – написал он в соцсетях.

Брэнсон не уточнил причину смерти супруги. Джоан Темплман стала второй женой бизнесмена – они поженились в 1989 году на его частном острове. У пары родились двое детей – Холли и Сэм, а ещё одна дочь умерла вскоре после рождения.

Ранее Life.ru писал, что в возрасте 78 лет умер американский художник-абстракционист Тимоти Эпп, автор картин «Аватар», «Левиафан» и «Крестоносец». Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.