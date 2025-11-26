Россия и США
26 ноября, 05:03

Рэпер Элджей ликвидирует бизнес в России после убытка более 100 тысяч рублей

Элджей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sayonaraboy

Рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) принял решение о ликвидации бизнеса в России. За четыре года его компания понесла убытки на 101 тысячу рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В 2021 году 31-летний рэпер зарегистрировал ООО «Итэн дрим». Он планировал заниматься производством безалкогольных напитков и кондитерских изделий, включая булочки. Однако бизнес не оправдал ожиданий.

На грани закрытия находится и другая компания Элджея — ООО «Сайонара бойс». Музыкант основал её в 2017 году как звукозаписывающую фирму. Последние три года компания с трудом достигала прибыли. В 2022 году она принесла 161 тысячу рублей, в 2023 году — 380 тысяч рублей, а в 2024 году у компании нулевая выручка при убытке более 1 миллиона рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что певица Ирина Аллегрова продлила права на товарный знак с собственным именем в России до 2036 года. Изначально исключительное право на товарный знак «Ирина Аллегрова» истекало 2 марта 2026 года. Однако певица подала документы в Роспатент, чтобы продлить срок владения.

