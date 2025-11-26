Мерц заявил о неприемлемо низкой занятости украинских беженцев в Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с критикой из-за чрезвычайно низкого уровня занятости среди украинских беженцев, находящихся в стране. На конференции Федерального объединения работодателей Германии он констатировал, что показатель трудоустройства украинцев в стране составляет менее 30%, тогда как в других государствах ЕС он достигает 70-80%.

«Это неприемлемо. Да, мы действительно хотим помочь этим беженцам, но если они могут, то должны работать», — заявил Мерц.

Ранее Правительство Германии одобрило поправки, ужесточающие систему выплат для вновь прибывающих украинских беженцев. Украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, лишатся права на Bürgergeld — гражданское пособие, полагающееся резидентам ФРГ. Таким беженцам будут назначать выплаты на уровне обычных просителей убежища, что существенно ниже нынешних сумм.