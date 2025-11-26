Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 02:19

Мерц заявил о неприемлемо низкой занятости украинских беженцев в Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с критикой из-за чрезвычайно низкого уровня занятости среди украинских беженцев, находящихся в стране. На конференции Федерального объединения работодателей Германии он констатировал, что показатель трудоустройства украинцев в стране составляет менее 30%, тогда как в других государствах ЕС он достигает 70-80%.

«Это неприемлемо. Да, мы действительно хотим помочь этим беженцам, но если они могут, то должны работать», — заявил Мерц.

Европейские страны выдают украинских беженцев Киеву через Интерпол
Европейские страны выдают украинских беженцев Киеву через Интерпол

Ранее Правительство Германии одобрило поправки, ужесточающие систему выплат для вновь прибывающих украинских беженцев. Украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, лишатся права на Bürgergeld — гражданское пособие, полагающееся резидентам ФРГ. Таким беженцам будут назначать выплаты на уровне обычных просителей убежища, что существенно ниже нынешних сумм.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar