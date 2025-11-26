Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 03:22

Аэропорты Калуги, Тамбова и Чебоксар возобновили работу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В трёх региональных аэропортах России ранним утром 26 ноября сняли ограничения на полёты. Воздушные гавани Калуги, Тамбова и Чебоксар снова принимают и выпускают самолёты – временные запреты действовали несколько часов.

В Калуге ограничения были введены в 02:34 мск, в Тамбове – около половины двенадцатого ночи, а в Чебоксарах – в 03:15. Как уточнил представитель Росавиации Артём Кореняко, режим ограничений вводили ради безопасности гражданских судов, а сейчас обстановка позволяет вернуть работу аэропортов в штатный график.

Обломки украинского БПЛА врезались в жилой дом в Чебоксарах
Обломки украинского БПЛА врезались в жилой дом в Чебоксарах

Ранее Life.ru писал, что власти Чувашии начали эвакуацию жителей после атаки украинских дронов. Глава региона Олег Николаев рассказал, что спасатели сработали быстро, поэтому никто не пострадал.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Калужская область
  • Тамбовская область
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar