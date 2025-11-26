Четверых жителей Алтая задержали за попытку теракта на железной дороге

Следователи предъявили обвинения четверым жителям Алтайского края, включая двух несовершеннолетних, в попытке совершения теракта на железной дороге. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета России.

Жителей Алтая обвиняют в попытке теракта. Видео © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Обвинение основывается на части 3 статьи 30, пунктах «а» и «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ — покушение на террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что 2 ноября 2025 года участники инцидента попытались поджечь релейный шкаф на перегоне между станцией Барнаул и станцией Южный Западно-Сибирской железной дороги, используя горючие материалы. Обвиняемые не смогли завершить свой преступный план по причинам, не зависящим от них. Уточнили, что фигуранты рассчитывали получить за преступление вознаграждение в 25 тысяч рублей от злоумышленника в популярном мессенджере.

Сотрудники транспортной полиции МВД России по СФО и УФСБ России по Алтайскому краю задержали подозреваемых, при этом обещанные деньги они не получили. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для задержанных.

