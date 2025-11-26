Михаила Боярского наказали за просроченный штраф

Михаила Боярского снова привлекли к административной ответственности – на этот раз за просроченный штраф. Петербургский суд увеличил сумму взыскания вдвое и вынес соответствующее постановление. Артист спорить с решением не стал, жалобу не подал, однако подробности первого нарушения так и остались за кадром.

По материалам дела, речь идёт о нарушении, которое попадает под часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Просрочка оплаты штрафа обычно заканчивается удвоенной выплатой, несколькими неделями ареста или обязательными работами. В этот раз ограничились деньгами, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал о долгах рэпера Птахи, который тянул с коммуналкой почти восемь лет. Из-за этого его московскую квартиру арестовали, запретив любые операции, кроме оплаты жилищных услуг. Музыкант накопил почти 400 тысяч долга с 2017 года.