Аудит Пентагона выявил полуторагодовалые задержки передачи боеприпасов Киеву

Аудит Пентагона вскрыл серьёзные провалы в графике поставок боеприпасов Украине. Из отчёта американского военного ведомства следует, что подрядчики «попадали» по срокам от нескольких недель до полутора лет, а часть заказанных снарядов так и не дошла до нужных складов. Чиновники при этом подписывали контракты, прекрасно понимая, что исполнители не справятся с обязательствами.

Самые большие сбои пришлись на программу USAI: к концу ноября 2024 года значились сотни тысяч недоставленных зарядов. Инспекторы подчеркнули, что сроки изначально выглядели слишком смелыми, однако военные всё равно протолкнули заказы. Резкий мировой рост спроса на боеприпасы после начала конфликта на Украине только сильнее завалил график.

Ситуация выправилась ближе к середине 2025-го, когда подрядчики выгрузили ещё одну крупную партию. Почти весь провал закрыли, достигнув примерно 98% от плана. Но конкретные даты оставшихся поставок никто не называет, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп перекрыл прямую финансовую поддержку Киеву. Белый дом подчеркнул, что США больше не переводят деньги Украине, но продолжают гонять оружие через НАТО.