Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 05:25

Вулканы Безымянный и Шивелуч на Камчатке выбросили мощные столбы пепла

Обложка © Wikipedia / Игорь Шпиленок

Обложка © Wikipedia / Игорь Шпиленок

На Камчатке одновременно активизировались два вулкана — Шивелуч и Безымянный. Об этом сообщается в телеграм-канале «ИВиС ДВО РАН».

По данным мониторинга, Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 5,5 километров. Вулкан Безымянный проявил ещё большую активность, совершив три мощных выброса пепла. Последний из них достиг высоты 11,4 километра над уровнем моря.

Оба вулкана расположены в удалённых районах Камчатки, но пепловые шлейфы могут представлять угрозу для воздушных судов. Специалисты продолжают мониторить активность исполинов.

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у берегов Камчатки

А на прошедшей неделе у побережья Камчатки было зафиксировано восемь афтершоков, магнитуда которых достигала 5,0. Один из толчков был ощутимым. Учёные отмечают рост вулканической активности на полуострове после сильного землетрясения 30 июля

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar