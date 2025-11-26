Вулканы Безымянный и Шивелуч на Камчатке выбросили мощные столбы пепла

На Камчатке одновременно активизировались два вулкана — Шивелуч и Безымянный. Об этом сообщается в телеграм-канале «ИВиС ДВО РАН».

По данным мониторинга, Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 5,5 километров. Вулкан Безымянный проявил ещё большую активность, совершив три мощных выброса пепла. Последний из них достиг высоты 11,4 километра над уровнем моря.

Оба вулкана расположены в удалённых районах Камчатки, но пепловые шлейфы могут представлять угрозу для воздушных судов. Специалисты продолжают мониторить активность исполинов.

А на прошедшей неделе у побережья Камчатки было зафиксировано восемь афтершоков, магнитуда которых достигала 5,0. Один из толчков был ощутимым. Учёные отмечают рост вулканической активности на полуострове после сильного землетрясения 30 июля