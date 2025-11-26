Жители подконтрольной ВСУ части Запорожья продают дома за бесценок
Обложка © GigaChat
Жители прифронтовых территорий Запорожской области, находящихся под контролем ВСУ, вынуждены распродавать своё жильё по крайне заниженным ценам. На это обратило внимание агентство РИА «Новости».
Наблюдаемое обрушение стоимости недвижимости напрямую коррелирует с активизацией боевых действий и смещением линии фронта в регионе.
К примеру, в Вознесеновском районе Запорожья комнату в коммунальной квартире предлагают за эквивалент 168,4 тысячи гривен (около 320 тысяч рублей). Продавец, как сообщается, рассматривал возможность «обмена с доплатой на автомобиль или квартиру, либо чистая продажа». Однокомнатная квартира в том же районе оценена в 336,9 тысячи гривен (примерно 648 тысяч рублей), двухкомнатная — в 529,3 тысячи гривен (около 986 тысяч рублей), а трёхкомнатная — в 614 тысяч гривен (свыше 1,1 миллиона рублей).
В Заводском районе Запорожья зафиксированы ещё более низкие расценки: трёхкомнатную квартиру можно было приобрести всего за 199 тысяч гривен (около 370 тысяч рублей), а дачный участок — за 1400 долларов (примерно 113 тысяч рублей). Самое доступное предложение, по данным репортажа, было обнаружено в Днепропетровском районе, где дом предлагался по цене в 33,7 тысячи гривен (около 64 тысяч рублей).
Значительное количество объявлений о продаже зафиксировано и в малых населённых пунктах области. В селе Вольноулановское дача выставлена на продажу за 12,5 тысячи гривен (около 24 тысяч рублей). В селе Малоекатериновка за 31 тысячу гривен (около 59 тысяч рублей) продается объект, владелец которого уточнил, что «туалет находится на улице, поэтому дача стоит как хороший унитаз». В селе Тарасовка дом с участком в 25 соток предлагался за 40 тысяч гривен (около 77 тысяч рублей). Автор этого объявления особо акцентировал внимание на том, что в условиях конфликта переоформление невозможно, и сделка должна проходить по схеме: «сначала документы вам в руки, затем деньги мне».
Ранее сообщалось, что в ходе интенсивного наступления военнослужащие группировки войск «Юг» освободили населённый пункт Новое Запорожье. В Министерстве обороны тогда отметили, что ключом к успеху стала отличная слаженность боевых подразделений.
