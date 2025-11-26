Жители прифронтовых территорий Запорожской области, находящихся под контролем ВСУ, вынуждены распродавать своё жильё по крайне заниженным ценам. На это обратило внимание агентство РИА «Новости».

Наблюдаемое обрушение стоимости недвижимости напрямую коррелирует с активизацией боевых действий и смещением линии фронта в регионе.

К примеру, в Вознесеновском районе Запорожья комнату в коммунальной квартире предлагают за эквивалент 168,4 тысячи гривен (около 320 тысяч рублей). Продавец, как сообщается, рассматривал возможность «обмена с доплатой на автомобиль или квартиру, либо чистая продажа». Однокомнатная квартира в том же районе оценена в 336,9 тысячи гривен (примерно 648 тысяч рублей), двухкомнатная — в 529,3 тысячи гривен (около 986 тысяч рублей), а трёхкомнатная — в 614 тысяч гривен (свыше 1,1 миллиона рублей).

В Заводском районе Запорожья зафиксированы ещё более низкие расценки: трёхкомнатную квартиру можно было приобрести всего за 199 тысяч гривен (около 370 тысяч рублей), а дачный участок — за 1400 долларов (примерно 113 тысяч рублей). Самое доступное предложение, по данным репортажа, было обнаружено в Днепропетровском районе, где дом предлагался по цене в 33,7 тысячи гривен (около 64 тысяч рублей).

Значительное количество объявлений о продаже зафиксировано и в малых населённых пунктах области. В селе Вольноулановское дача выставлена на продажу за 12,5 тысячи гривен (около 24 тысяч рублей). В селе Малоекатериновка за 31 тысячу гривен (около 59 тысяч рублей) продается объект, владелец которого уточнил, что «туалет находится на улице, поэтому дача стоит как хороший унитаз». В селе Тарасовка дом с участком в 25 соток предлагался за 40 тысяч гривен (около 77 тысяч рублей). Автор этого объявления особо акцентировал внимание на том, что в условиях конфликта переоформление невозможно, и сделка должна проходить по схеме: «сначала документы вам в руки, затем деньги мне».

Ранее сообщалось, что в ходе интенсивного наступления военнослужащие группировки войск «Юг» освободили населённый пункт Новое Запорожье. В Министерстве обороны тогда отметили, что ключом к успеху стала отличная слаженность боевых подразделений.