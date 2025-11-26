Россия и США
26 ноября, 05:43

Депутат Рады Скороход: Трамп больше не позволит Зеленскому менять позицию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AL

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в интервью украинской журналистке высказала мнение, что президент США Дональд Трамп в рамках обсуждения мирной инициативы более не намерен допускать, чтобы Владимир Зеленский мог менять свою позицию «на ходу».

Указано, что Трамп больше не позволит «играть в эту игру», когда после достигнутых договорённостей Зеленский отправляется в Великобританию, Францию или Германию, где у него происходят некие кулуарные обсуждения, после которых он выходит с «абсолютно другой позицией». Скороход заключила, что, «к сожалению или к счастью, ему больше этого делать не дадут», отвечая на вопрос о возможности кардинального изменения американского плана главой киевского режима.

Трамп отказался видеть Зеленского до заключёния мирной сделки по Украине
Трамп отказался видеть Зеленского до заключёния мирной сделки по Украине

Вместе с этим Трамп заявил, что Украина должна заключить соглашение с Россией для прекращения конфликта, отметив значительное превосходство РФ в численности вооружённых сил. Он подчеркнул, что конфликт потенциально может продолжаться годами, но при этом Россия обладает большими ресурсами.

Оксана Попова
