Депутат Рады Скороход: Трамп больше не позволит Зеленскому менять позицию
Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в интервью украинской журналистке высказала мнение, что президент США Дональд Трамп в рамках обсуждения мирной инициативы более не намерен допускать, чтобы Владимир Зеленский мог менять свою позицию «на ходу».
Указано, что Трамп больше не позволит «играть в эту игру», когда после достигнутых договорённостей Зеленский отправляется в Великобританию, Францию или Германию, где у него происходят некие кулуарные обсуждения, после которых он выходит с «абсолютно другой позицией». Скороход заключила, что, «к сожалению или к счастью, ему больше этого делать не дадут», отвечая на вопрос о возможности кардинального изменения американского плана главой киевского режима.
Вместе с этим Трамп заявил, что Украина должна заключить соглашение с Россией для прекращения конфликта, отметив значительное превосходство РФ в численности вооружённых сил. Он подчеркнул, что конфликт потенциально может продолжаться годами, но при этом Россия обладает большими ресурсами.
