Переговоры Трампа и наследного принца Саудовской Аравии прошли крайне нервно

Первая за второй срок Трампа встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом выдалась нервной. О напряжённой обстановке во время недавней встречи сообщает Axios.

Источники издания утверждают, что обстановка накалилась, когда стороны перешли к обсуждению возможного присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям и нормализации отношений с Израилем. Трамп давил на саудовского кронпринца, пытаясь ускорить решение.

Но бен Салман объяснил, что в стране сильны антиизраильские настроения из-за конфликта на Ближнем Востоке, и сейчас такой шаг невозможен — несмотря на его личное желание двигаться к нормализации. После встречи Трамп всё же оценил реакцию Эр-Рияда как «позитивную» и заявил, что обсуждение продолжится.

Авраамовы соглашения — инициатива 2020 года по нормализации отношений Израиля с арабскими странами. На сегодня их подписали ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.

