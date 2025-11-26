Россия и США
26 ноября, 06:13

Переговоры Трампа и наследного принца Саудовской Аравии прошли крайне нервно

Обложка © ТАСС / AP

Первая за второй срок Трампа встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом выдалась нервной. О напряжённой обстановке во время недавней встречи сообщает Axios.

Источники издания утверждают, что обстановка накалилась, когда стороны перешли к обсуждению возможного присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям и нормализации отношений с Израилем. Трамп давил на саудовского кронпринца, пытаясь ускорить решение.

Но бен Салман объяснил, что в стране сильны антиизраильские настроения из-за конфликта на Ближнем Востоке, и сейчас такой шаг невозможен — несмотря на его личное желание двигаться к нормализации. После встречи Трамп всё же оценил реакцию Эр-Рияда как «позитивную» и заявил, что обсуждение продолжится.

Авраамовы соглашения — инициатива 2020 года по нормализации отношений Израиля с арабскими странами. На сегодня их подписали ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.

Армия Израиля подтвердила ликвидацию начальника штаба «Хезболлах» в Бейруте

Ранее Life.ru сообщал, что израильские ВВС нанесли удар с помощью беспилотника по жилому многоэтажному дому в южном пригороде Бейрута. В результате атаки ликвидировали начальника штаба вооружённых отрядов Хайсама Али Табтабауи.

Мария Любицкая
