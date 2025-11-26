Житель Комсомольска-на-Амуре получил 17 лет за госизмену

Суд в Хабаровском крае вынес суровый приговор 34-летнему жителю Комсомольска-на-Амуре, признанному виновным в государственной измене. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина приговорён к 17 годам колонии строгого режима за передачу сведений об оборонном предприятии украинским спецслужбам. Как установило следствие, с августа по октябрь 2024 года фигурант через интернет вышел на контакт с представителями украинских спецслужб. По их заданию он собирал и передавал информацию о деятельности стратегически важного оборонного предприятия.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю. Помимо лишения свободы, суд назначил виновному штраф в 450 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года после отбытия основного наказания.

Ранее Life.ru сообщал, что 20-летняя россиянка получила 14 лет колонии за госизмену. В ФСБ пояснили, что Игнатенко, разделяя идеологию одной из террористических организаций и будучи несогласной с СВО, сама вышла на связь с представителем СБУ. Через интернет она передала сведения, составляющие государственную тайну, а впоследствии по указанию куратора занималась вовлечением граждан в террористическую деятельность.