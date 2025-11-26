ЕС может заставить Киев вернуть миллиарды

Евросоюз рассматривает возможность выделения Украине промежуточного кредита с последующим его возвратом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

«Украину могут попросить вернуть первоначальный промежуточный заем Евросоюзу после того, как она получит финансирование в рамках долгосрочного займа (за счет российских активов — Прим. Ред.)», — сказано в сообщении Politico.

В материале поясняется, что у многих государств-членов ЕС отсутствует желание брать на себя обязательства по ссуде для Киева. Причиной тому называют дефицит национальных бюджетов и сохраняющуюся высокую стоимость заимствований.

Ранее Life.ru рассказывал, что Бельгия довела до сведения Италии информацию о серьёзных скрытых рисках, сопровождающих планы по конфискации замороженных российских активов. Как заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен, его страна не намерена изымать средства Российской Федерации для их дальнейшей передачи Украине, не получив при этом общеевропейских гарантий. Эти гарантии, по его словам, должны защитить от возможных судебных исков и требований о возврате средств.