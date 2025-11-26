Минтранс впервые хочет начать штрафовать нарушителей по камерам видеонаблюдения

Министерство транспорта Российской Федерации предложило законодательно закрепить возможность обработки биометрических данных граждан без их явного согласия с целью автоматического назначения штрафов за нарушения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Инициатива, опубликованная на портале regulation.gov.ru, затрагивает сразу два ключевых закона: «О персональных данных» и «О железнодорожном транспорте в РФ».

По сути, Минтранс предлагает создать систему, которая будет работать по принципу «умного патрулирования» на рельсах. Ведомство настаивает на необходимости установки повсеместных автоматических комплексов фото- и видеофиксации в зонах повышенной опасности.

Ключевой момент законопроекта — это разрешение на обработку биометрических данных (предположительно, через распознавание лиц) для идентификации нарушителей.

В ведомстве убеждены, что введение механизмов, позволяющих автоматически привлекать к ответственности, по аналогии с дорожным движением, станет мощным сдерживающим фактором. Они считают, что неотвратимость наказания за каждое пересечение путей в неположенном месте должна кардинально изменить поведение граждан.

