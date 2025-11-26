Трамп прокомментировал утечку переговоров Уиткоффа с Ушаковым

Президент США Дональд Трамп отреагировал на публикацию стенограммы переговоров своего спецпредставителя Стива Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Свою оценку произошедшего американский лидер дал в комментарии для The Wall Street Journal.

«Я об этом не слышал, нет, но это обычное дело, понимаете? Потому что ему (Уиткоффу — Прим. Life.ru.) нужно продать это (мирную сделку — Прим. Life.ru.) Украине. Ему нужно представить Украину России. Вот что делает переговорщик», — сказал он.

Американский лидер добавил, что это стандартная практика, когда переговорщик убеждает каждую из сторон идти на уступки, и предположил, что его представитель говорит то же самое и Украине.

Поводом для комментария Трампа стала публикация агентства Bloomberg, которое обнародовало тексты бесед между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и помощником российского президента Юрием Ушаковым. Согласно материалу, в ходе пятиминутного разговора посланник Трампа давал рекомендации о том, как президенту РФ Владимиру Путину следует обсудить вопросы мирного урегулирования с американским коллегой, в частности, организовать телефонный разговор до визита украинского лидера в Белый дом.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков опроверг причастность Москвы к утечке записей его закрытых переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Он заявил, что Россия не раскрывает конфиденциальную информацию, а источником публикации, по его мнению, стал кто-то другой. Он также выразил убеждение, что целью подобных действий является срыв нормализации российско-американских отношений, которая и так даётся с большим трудом.