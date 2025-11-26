Россия и США
Володин рассказал, что европейцы массово подают заявки на переезд в Россию

Ежемесячно в МВД поступает около 150 заявок от граждан европейских стран, желающих переехать в Россию. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В 2024 году те, кто разделяет наши традиционные ценности, получили такую возможность», — отметил Володин в своём телеграм-канале.

К концу октября 2025 года российские ведомства получили уже 2 275 обращений от потенциальных мигрантов. Наибольший интерес к переезду проявляют жители Великобритании, Германии, Франции и стран Балтии. Среди причин европейцы называют высокий уровень безопасности, бесплатную медицину и образование, а также отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей.

Ранее Life.ru рассказывал о британце Томми Томпкинсе, который переехал в Россию в рамках президентской программы для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Самым удивительным в РФ для него стало то, что по улицам можно ходить, не опасаясь, что в любой момент в спину могут вонзить нож.

