В Москве выявлены случаи вымогательства у лежащих в госпитале раненых участников СВО

В Москве задержана группа лиц, подозреваемых в вымогательстве крупной суммы у участников СВО, проходящих лечение после ранений. Соответствующее заявление распространила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

«Двоих подозреваемых в вымогательстве 1,3 миллиона рублей у раненых ветеранов СВО задержали мои коллеги из отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ России по г. Москве и Московской области», — написала Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Как следует из сообщения представителя ведомства, один из пострадавших военнослужащих написал заявление в полицию, где указал, что неизвестные угрожали ему. Злоумышленники, по её словам, требовали миллион рублей, мотивируя это угрозами о досрочной выписке из госпиталя и отправке в зону боевых действий. Задержание произошло в момент передачи денег.

Правоохранители также установили ещё один эпизод противоправной деятельности: аналогичным способом у другого пациента той же больницы требовали 300 тысяч рублей. Ирина Волк уточнила, что в рамках объединённого уголовного дела уже проведены обыски, в ходе которых обнаружены банковские карты, электронные носители, а также муляжи, напоминающие пистолеты, отправленные на экспертизу.

В настоящее время оба задержанных находятся под стражей, им предъявлены обвинения, а оперативные службы продолжают устанавливать все детали произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что украинцы вымогали у дочки пленного бойца ВС РФ деньги, угрожая прислать его голову. Как сообщила дочь военнослужащего, сразу после пленения отца с ней связался мужчина, который потребовал перевести 30 000 рублей, пообещав в противном случае расправу. По её словам, злоумышленник предупредил, что обращение в правоохранительные органы сделает только хуже.