Названа причина смерти актёра и режиссёра Всеволода Шиловского

Причиной смерти актёра и режиссёра Всеволода Шиловского стало онкологическое заболевание, которое у народного артиста РСФСР обнаружили в апреле 2025 года.

«Причина смерти Всеволода Николаевича — онкология, врачи её обнаружили в апреле. Несмотря на это, он все равно продолжал играть спектакли», — рассказали ТАСС в его театре-студии.

По данным телеграм-канала, от этого заболевания народный артист страдал как минимум последние полгода. Из-за этого он редко появлялся на публике.

Напомним, актёр и режиссёр Всеволод Шиловский умер на 88-м году жизни. Он известен по актёрским работам в лентах «Любимая женщина механика Гаврилова», «Влюблён по собственному желанию», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Каменская», «Марш Турецкого», «Жила-была одна баба», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и других, а также по режиссёрским работам: «Опера. Хроники убойного отдела», «Кодекс бесчестия», «Аферисты», «Избранник судьбы» и другим.