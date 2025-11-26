Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 08:41

Захарова пошутила о возможной замене фон дер Ляйен ИИ

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на радио Sputnik заявила, что даже искусственный интеллект не стал бы ассоциировать себя с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По её словам, ИИ, проанализировав деятельность европейского политика, «сказал бы: нет, он в это не играет».

«Искусственный интеллект отказался бы в какой-либо степени ассоциироваться с Урсулой фон дер Ляйен, потому что он бы проанализировал всё и сказал, что нет, он в это не играет», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что действия главы Еврокомиссии выходят за рамки морали и нравственности, поскольку её цель изначально аморальна. По мнению Захаровой, одна из задач фон дер Ляйен — «реинкарнация бацилл расового, этнического, национального превосходства», что ведёт к сегрегации людей по экономическим, социальным, этническим и религиозным признакам.

«Им сводит скулы от слова "переговоры"»: Захарова обвинила Европу в срыве мирного плана
«Им сводит скулы от слова "переговоры"»: Захарова обвинила Европу в срыве мирного плана

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа упустила возможность сыграть конструктивную роль в процессе мирного урегулирования. При этом он подчеркнул, что Москва рассматривает США как единственную западную страну, проявляющую инициативу в поиске путей выхода из кризиса.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Урсула фон дер Ляйен
  • МИД РФ
  • Еврокомиссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar