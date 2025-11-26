Врач раскрыла, как изменится путь медиков в ординатуру

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон вводит обязательное целевое обучение для студентов-медиков, поступающих в ординатуру на бюджете. Как пояснила врач Екатерина Дмитренко в комментарии RuNews24.ru, ранее выпускники могли выбирать ординатуру по конкурсу и своим предпочтениям, а теперь доступ к бесплатному месту напрямую зависит от целевого соглашения. Это мера для борьбы с кадровым голодом в регионах и на первичном звене, но она резко ограничивает свободу выбора — особенно для тех, кто не может позволить себе платное обучение.

«Раньше выпускник медвуза мог участвовать в общем конкурсе в ординатуру, выбирая специальность и регион в основном по личным предпочтениям. Новый порядок означает, что доступ к бюджетной ординатуре для «бюджетников» фактически связывается с целевым договором. В нём заранее прописываются заказчик, будущая специальность, место прохождения ординатуры и последующей работы, а также срок обязательной отработки», — рассказала Дмитренко.

При этом нарушение условий договора грозит полным возмещением стоимости обучения. Эксперт подчёркивает: успех реформы зависит от того, предложат ли регионы молодым врачам не только «формальное трудоустройство», но и достойные условия — зарплату, оборудование и перспективу роста. Иначе дефицит кадров вернётся уже через несколько лет.