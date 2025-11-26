WSJ пишет, что разговор с Путиным переубедил Трампа о передаче Tomahawk Украине

Глава государства Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 октября предупредил о последствиях поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщила газета со ссылкой на американских чиновников, российский лидер подчеркнул, что «Томагавки» не изменят ситуацию на фронте, но нанесут существенный ущерб отношениям между странами.

Между тем Украина продолжает активное обсуждение поставок американских крылатых ракет Tomahawk, несмотря на отказ передать вооружение со стороны президента США Дональда Трампа.