Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 08:46

WSJ пишет, что разговор с Путиным переубедил Трампа о передаче Tomahawk Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Глава государства Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 октября предупредил о последствиях поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщила газета со ссылкой на американских чиновников, российский лидер подчеркнул, что «Томагавки» не изменят ситуацию на фронте, но нанесут существенный ущерб отношениям между странами.

WP нашла в мирном плане Трампа пункт о передаче Украине ракет Tomahawk
WP нашла в мирном плане Трампа пункт о передаче Украине ракет Tomahawk

Между тем Украина продолжает активное обсуждение поставок американских крылатых ракет Tomahawk, несмотря на отказ передать вооружение со стороны президента США Дональда Трампа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar