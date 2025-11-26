В Подмосковье годовалая малышка выпала из машины на ходу и погибла

Чрезвычайное происшествие, закончившееся гибелью малолетнего ребёнка, произошло на дороге в городском округе Пушкино Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Предварительно, малышка находилась в салоне без должной фиксации ремнями безопасности. В момент, когда водитель транспортного средства, её мать, совершала манёвр обгона, ребёнок смог самостоятельно открыть дверь и оказался на проезжей части.

Женщина предприняла попытку экстренной остановки и начала реанимационные действия прямо на асфальте, однако вернуть к жизни дочь ей не удалось.

К несчастью, прибывшие на место медики также не смогли реанимировать девочку, и она умерла на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. Следствию предстоит установить точные детали происшествия.

Ранее в Сочи в результате дорожного происшествия погиб восьмилетний ребёнок. По предварительным данным правоохранительных органов, мальчик на электросамокате выехал на проезжую часть в неположенном месте, на выезде из тоннеля. Сначала произошло столкновение с автомобилем Toyota, двигавшимся по правой полосе. От удара ребёнка отбросило на встречную полосу, где его сбили колёса другого автомобиля. Прибывшие медики уже не смогли помочь мальчику, и он скончался во время транспортировки в медицинское учреждение.