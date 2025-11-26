Совсем скоро россиян ждёт «сексуальный бум», но пока приходится мириться со спадом

Оказывается, в году есть месяцы, когда россияне наиболее часто или, наоборот, редко занимаются сексом. Занятной статистикой с Life.ru поделилась сексолог Ольга Бурлакова.

В какие месяцы россияне занимаются сексом чаще всего

Есть два наиболее активных для секса месяца, говорит эксперт. Это новогодние каникулы, то есть начало января и июль, на который выпадает большое количество отпусков. Получается, люди занимаются сексом больше всего тогда, когда это совпадает с праздниками, отдыхом, расслаблением и теплом.

«Длительные каникулы, длительный отпуск либо тёплое время года создают ощущение расслабления. Когда мы расслаблены, это создаёт ощущение безопасности. Когда мы ощущаем безопасность, естественно, у нас возникает инстинкт к размножению, потому что ничего нашему выживанию не угрожает», — добавляет сексолог, говоря о пиках активности.

Вообще все летние месяцы довольно насыщенные в интимном плане, но первое место среди них занимает июль. Это разгар лета, разгар удовольствия, отпусков, поездок на море.

В какие месяцы россияне занимаются сексом реже всего

А вот месяцы, в которые люди реже всего занимаются сексом, — это ноябрь и декабрь. Это месяцы, когда очень много работы, предновогодней суеты, закрытия планов, подведения итогов, как следствие — стресса.

