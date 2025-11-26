Россиянина, расчленившего друга пилой, приговорили к 9,5 годам колонии

Суд назначил 9,5 лет колонии строгого режима жителю Нижнего Тагила, который жестоко расправился со знакомым, а затем попытался скрыть следы преступления, расчленив его тело электропилой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Преступление произошло в июне во время совместного распития алкоголя на садовом участке. После ссоры 58-летний Ласкин ударил знакомого, а когда тот попытался убежать, всадил ему нож в спину. Чтобы скрыть следы, преступник расчленил тело и разбросал останки по окрестностям.

«Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осуждённого в пользу родственников погибшего компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, а также сумму материальных затрат в размере 73,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

