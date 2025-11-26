В Челябинской области задержали майнеров, обманувших энергетиков на 121 млн

В Челябинской области сотрудники УФСБ вместе с безопасниками «Россетей» задержали четверых человек, которые добывали криптовалюту и при этом скрывали реальные объёмы потребления электричества. По данным ведомства, они передавали «Уралэнергосбыту» фиктивные отчёты, чтобы платить меньше за энергию.

С ноября 2024 по апрель 2025 года участники схемы систематически занижали показатели потребления своих установок. Это позволило им несколько месяцев работать почти «втихую» и нанести энергетикам ущерб более чем на 121 млн рублей. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой.

Ранее Life.ru сообщал, что на Северном Кавказе за восемь месяцев 2025 года нанесли ущерб местным электросетям почти на 1 миллиард рублей, незаконно подключаясь к линиям электропередачи и потребляя электроэнергию без оплаты.