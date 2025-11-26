Финансист спрогнозировал размер пеней за неуплату налогов в 2025 году

Эксперт по финансам Дмитрий Трепольский прогнозирует, что в 2025 году средний размер пеней, начисленных россиянам за просрочку имущественных налогов — транспортного, земельного и налога на имущество — будет варьироваться от нескольких сотен до двух тысяч рублей. Размер пени зависит от суммы долга и периода просрочки: при среднем долге 15 тысяч рублей и просрочке в 90 дней при ключевой ставке ЦБ в 15% пеня составит примерно 675 рублей.

Трепольский в беседе с «Газетой.ru» напоминает, что ставка расчёта пеней (одна 300‑я ключевой ставки ЦБ) стабильна, поэтому их размер зависит напрямую от динамики ключевой ставки. В 2023–2024 годах ставка росла до 16% и выше, что повышало размеры пеней. Если в 2025 году ставка останется высокой или продолжит расти, пеня будет заметно больше.

Финансист советует строго соблюдать сроки уплаты налогов, обычно наступающие 1 декабря следующего года, проверять налоговые уведомления через личный кабинет ФНС, портал «Госуслуги» или почту, а также заранее пополнять Единый налоговый счёт для автоматического списания. В случае уже начисленных пеней лучше погасить их как можно скорее, чтобы избежать дополнительных проблем.

А ранее россиянам рассказали, как начисляются пени за долги по налогам. По словам специалиста, сумма пени для граждан рассчитывается исходя из ставки, равной одной трёхсотой действующей ключевой ставки ЦБ. В настоящее время она составляет 16,5% годовых.