Замужняя женщина поплатилась за домогательства к 20-летнему юноше в хаммаме

Испанский остров Майорка стал ареной для необычного происшествия. Как сообщает Daily Mail, 38-летняя замужняя ирландка была замечена в домогательстве к 20-летнему шведу в местном хаммаме.

По данным журналистов, женщина, проводившая отпуск в отеле Магалуфа вместе с супругом, завела знакомство с молодым человеком. После короткой беседы о прелестях курорта, швед направился к бассейну, а затем решил посетить хаммам, куда за ним последовала ирландка.

Инцидент произошёл в бане, когда ирландка совершила прикосновение к половым органам шведа, прикрытым полотенцем. Пострадавший мужчина обратился за помощью к персоналу отеля, который, в свою очередь, вызвал Гражданскую гвардию. Первоначально женщина отрицала факт домогательства, однако впоследствии признала свою вину. В качестве объяснения своих действий она привела недоразумение, утверждая, что ей показалось, будто швед проявляет к ней интерес, что и стало причиной её поступка.

После ночи, проведённой в полицейской камере, ирландка была освобождена под залог. В ноябре текущего года прокуратура выступила с требованием приговорить ее к полутора годам лишения свободы и взыскать с неё компенсацию в размере 440 фунтов стерлингов в пользу пострадавшего.

Ранее Life.ru писал, что 19-летнегг студента из Москвы будут судить за половой контакт с семиклассницей. Заявление в полицию подала мать девочки. Следственный комитет завёл уголовное дело по факту полового контакта с ребёнком моложе 14 лет.