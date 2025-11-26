Глава ММА-промоушена Hardcore Сульянов утратил контроль над компанией HFC

Основатель ММА-промоушена Hardcore (HFC) Анатолий Сульянов более не управляет своей компанией. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Сведения о предыдущем руководящем составе и доверенных лицах организации были исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. Как следует из данных, отныне единственным легитимным представителем HFC является ликвидатор Сергей Сергеенко.

Вследствие этого прежняя команда полностью лишилась возможности влиять на судьбу промоушена. Все дальнейшие вопросы, связанные с юридической стороной деятельности компании, перешли в ведение конкурсного управляющего и внешнего ликвидатора.

Перед тем как статус организации был изменён, ею был проведён ряд срочных процедур. Была устранена отметка о недостоверном адресе, обновлена информация по сотрудникам и завершены иные необходимые формальности.

Ранее стало известно, что Федерация бокса России отобрала у Hardcore лицензию на проведение турниров. Такое решение было принято из-за постоянного нарушения регламента. Примечательно, что это не первый случай лишения данного поп-ММА-промоушена права на работу.