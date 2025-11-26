Ушаков рассказал, что по телефону обсудит с Уиткоффом тему утечек

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что намерен обсудить по телефону с спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом ситуацию, связанную с утечкой в СМИ якобы содержания одного из их разговоров.

Он рассказал, что по поводу этой утечки они обменяются мнениями во время телефонного разговора. При этом представитель Кремля подчеркнул, что публикация подобных разговоров в СМИ является недопустимой.

«Некоторые эти утечки носят фейковый характер. Другие я бы вообще отказался комментировать, поскольку, например, мои разговоры с Уиткоффом, они носят закрытый характер. Никто разглашать это не должен. Никто!» — подчеркнул Ушаков.

Напомним, агентство Bloomberg, ссылаясь на инсайдерские источники, обнародовало информацию о получении фрагмента перехваченной аудиозаписи закрытого диалога. В центре внимания оказались фигуры высокого ранга: спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, а также помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев. Российская сторона заявила о непричастности к сливу.