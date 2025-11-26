Досмотрят всё: Китай ужесточил проверки на границе для российских туристов

Китай ужесточил проверки на своей границе для российских граждан. Как сообщает Telegram-канал Baza, это связано с возросшим потоком туристов, который наблюдается после недавнего введения безвизового режима.

Так, сотрудники таможни стали чаще изымать купленные вещи и лекарства, особенно в популярных туристических городах, таких как Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ, и на острове Хайнань. Из-за нововведений прохождение контроля может занять до двух с половиной часов. Одна из отдыхающих поделилась опытом, что её задержали из-за большого количества жизненно важных лекарств, и ей пришлось вскрывать каждую упаковку. По её мнению, проверки стали значительно жёстче.

Важно помнить, что при выезде из КНР необходимо декларировать покупки стоимостью свыше 55 тысяч рублей и китайские медикаменты дороже 3 тысяч рублей. При этом, без декларации можно ввезти или вывезти до 220 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение Китая об отмене визового режима для российских граждан стало неожиданным и высоко ценимым жестом дружбы. Безвиз для россиян для поездок в Поднебесную начал действовать с 15 сентября, но пока на год в тестовом режиме.